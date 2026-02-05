Coração Acelerado: Agrado acredita em fofoca e chuta João Raul

Plano de Naiane dá certo e o noivado dos mocinhos chega ao fim



Nos próximos capítulos da novela Coração Acelerado, o plano de Naiane (Isabelle Drummond) dará certo, e ela conseguirá separar João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz).

A mocinha não suportará a informação de que o noivo teria passado a noite com a vilã e acreditará que foi traída.

Tudo começará quando Naiane armar uma viagem para dormir com João Raul.

No entanto, o sertanejo será fiel à amada, e nada acontecerá entre ele e a ex.

Mesmo assim, a vilã guardará a informação para usá-la mais adiante e separar o casal, com o objetivo de ter o músico de volta.

