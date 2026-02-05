Coração Acelerado: Agrado e João Raul têm DR por sutiã

Naiane planta prova da discórdia e provoca uma briga entre o casal

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) esconde um sutiã no quarto de João Raul (Filipe Bragança), Agrado (Isadora Cruz) encontra a lingerie e arma o maior barraco com o crush.

A fim de provocar uma DR entre o casal, a Princesinha do Country aproveita uma reunião de trabalho na casa do Mozão do Amor para invadir o cômodo e plantar a peça íntima.

