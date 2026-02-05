Coração Acelerado: Cinara descobre podre de Zilá e fica com a faca e o queijo nas mãos

Vilã confessa armação para Janete ser acusada de roubo e escorraçada da cidade

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Zilá (Leandra Leal) invade o quarto de Cinara (Ramille) e revela que foi ela quem roubou o anel da mãe de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) no passado.

Janete (Letícia Spiller) levou a culpa e foi escorraçada da cidade.

A vilã sempre foi apaixonada pelo noivo da irmã.

Invejosa, viu na chegada de Jean Carlos (Ricardo Pereira) a Bom Retorno a chance de boicotar o noivado dos dois, convencendo o bandido a participar da armação.

