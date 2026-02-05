Domingo Legal volta ao vivo e estreia novo game show no SBT

Em Acertando em Cheio, os participantes terão que unir conhecimento e estratégia

O Domingo Legal volta a ser apresentado ao vivo no próximo domingo, dia 8 de fevereiro.

Para marcar o início da temporada, a atração de Celso Portiolli estreia um novo game show, o Acertando em Cheio, que mistura conhecimento, estratégia e muita adrenalina.

No quadro, criado pelo SBT, os participantes precisam tomar decisões certeiras para avançar no jogo e podem conquistar prêmios que chegam a até R$ 300 mil.

Para levar o montante para casa, será preciso raciocínio rápido, coragem e muita precisão.

