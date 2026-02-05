Especialistas de Harvard revelam o melhor exercício para eliminar gordura visceral do seu corpo

Estudos acompanhados por Harvard apontam que um tipo específico de treino é mais eficiente para reduzir a gordura abdominal profunda, associada a diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares

Gabriel Yuri Souto - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Prefeitura Municipal de Jaraguá)

A gordura visceral se acumula na cavidade abdominal e envolve órgãos vitais como fígado, pâncreas e intestinos.

Diferentemente da gordura subcutânea, localizada logo abaixo da pele, esse tipo de adiposidade atua de forma ativa no metabolismo e libera substâncias inflamatórias. Como consequência, o risco de doenças cardiovasculares aumenta de forma significativa.

Estudos como o Framingham Heart Study mostraram que pessoas com maior acúmulo de gordura visceral desenvolvem com mais frequência síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e hipertensão.

Por isso, pesquisadores passaram a buscar estratégias mais eficientes para reduzir esse tipo de gordura. Nesse contexto, análises conduzidas pela Harvard T.H. Chan School of Public Health trouxeram respostas relevantes.

Qual exercício Harvard aponta como o mais eficiente?

Pesquisadores indicam o treinamento intervalado de alta intensidade, conhecido como HIIT, como o método mais eficaz para eliminar a gordura visceral.

Nesse formato, o praticante alterna períodos curtos de esforço intenso com momentos de recuperação ativa ou descanso.

Além disso, uma meta-análise citada em publicações ligadas a Harvard, com mais de 600 participantes, mostrou que o HIIT promoveu uma redução cerca de 30% maior da gordura visceral quando comparado a treinos contínuos de intensidade moderada.

Assim, o método se destacou como uma das estratégias mais eficientes.

Por que o HIIT traz resultados mais rápidos?

O HIIT aumenta o gasto calórico não apenas durante o treino, mas também após o seu término. Esse efeito, chamado de EPOC, mantém o metabolismo acelerado por horas.

Como resultado, o corpo utiliza mais gordura como fonte de energia ao longo do dia.

Além disso, o treino melhora a sensibilidade à insulina e favorece o controle da glicemia. Outro ponto importante é a versatilidade: o HIIT pode ser realizado com corrida, bicicleta, corda ou exercícios funcionais, o que facilita a adaptação a diferentes níveis de condicionamento físico.

Como a musculação potencializa a perda de gordura abdominal?

Pesquisas observacionais acompanhadas por equipes de Harvard indicam que a combinação entre exercícios aeróbicos e musculação potencializa os resultados.

Um estudo publicado na revista Obesity, que acompanhou adultos por 12 anos, revelou que pessoas que incluíram ao menos 20 minutos diários de treino de força acumularam menos gordura abdominal.

A musculação aumenta a massa muscular e, consequentemente, eleva o metabolismo basal. Dessa forma, o organismo passa a queimar mais calorias mesmo em repouso.

Quando associada ao HIIT, essa estratégia acelera a redução da gordura visceral e melhora o condicionamento físico geral.

Quais elementos formam uma rotina de treino eficaz?

Uma rotina eficiente contra a gordura abdominal profunda deve combinar intensidade e regularidade. Especialistas recomendam:

Aquecimento de 5 a 10 minutos com caminhada leve ou alongamentos dinâmicos

Séries intensas de 20 a 40 segundos em ritmo elevado

Intervalos de recuperação ativa entre 40 segundos e 1 minuto

Repetição de 6 a 10 ciclos, conforme o nível de condicionamento

Inclusão de exercícios de força, como agachamentos, flexões e remadas

Entretanto, iniciantes ou pessoas com problemas cardíacos devem buscar orientação profissional antes de iniciar o HIIT, garantindo segurança e adaptação progressiva.

Hábitos que ajudam a eliminar gordura visceral

O exercício físico representa apenas parte da estratégia. Pesquisas acompanhadas por Harvard mostram que dormir menos de seis horas por noite favorece o acúmulo de gordura abdominal, mesmo sem aumento significativo de peso.

Além disso, estresse crônico e consumo excessivo de bebidas açucaradas também contribuem para esse cenário.

Por isso, alguns hábitos complementares se mostram essenciais:

Alimentação equilibrada, rica em fibras e proteínas magras

Sono regular, entre sete e oito horas por noite

Controle do estresse por meio de técnicas de relaxamento

Boa hidratação e moderação no consumo de álcool

Quando esses fatores se combinam com uma rotina consistente de treinos, os benefícios vão além da estética. Assim, a redução da gordura visceral contribui diretamente para a proteção do coração, o controle da glicemia e a melhora da qualidade de vida.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!