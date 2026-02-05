ESPN prepara maratona para a transmissão do Super Bowl LX

Decisão entre New England Patriots e Seattle Seahawks terá cobertura in loco e exibição simultânea no Disney+

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

A ESPN definiu o cronograma de transmissão para o Super Bowl LX, que acontece no próximo domingo (8).

O canal de esportes da Disney preparou uma cobertura com mais de sete horas de programação ao vivo, acompanhando o confronto entre New England Patriots e Seattle Seahawks.

A partida, que vale o troféu Vince Lombardi, será realizada no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

A exibição começa às 18h30 (horário de Brasília) com o programa SportsCenter Abre o Jogo.

A transmissão da partida está marcada para as 20h30 e, após o encerramento do duelo, a emissora segue no ar com o League de Passe, previsto para encerrar a cobertura à 1h30.

Além da TV por assinatura, o conteúdo será disponibilizado simultaneamente para os assinantes do Disney+ Premium.

