A vilã ameaçará Anabela e enfrentará a fúria da enfermeira, que partirá para a agressão

Êta Mundo Melhor: Estela dá surra em Sandra e vira alvo de vingança

Nos próximos capítulos da novela Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) sentirá o peso da reação de Estela (Larissa Manoela) ao tentar prejudicar Anabela (Isabelly Carvalho).

A vilã estará planejando dar um fim à criança para impedir que ela tenha acesso ao dinheiro de Ernesto (Eriberto Leão), o que revoltará a enfermeira.

Tudo começará quando Sandra deduzir que Anabela é filha de Ernesto.

A partir disso, ela usará a informação para infernizar Estela e afastar cada vez mais a menina do pai.

A vilã quer proteger o patrimônio do casal e evitar que a criança usufrua da riqueza de Ernesto.

