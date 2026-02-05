Êta Mundo Melhor: Zulma recupera Samir e Dita vai pra cadeia
Candinho escapa da prisão em flagrante e pede a Araújo que defenda a sua mulher
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Dita (Jeniffer Nascimento) e Samir (Davi Malizia) são encontrados pela polícia e a caipira vai parar na cadeia, acusada de sequestrar o enteado.
Zulma (Heloísa Périssé) foi reconhecida pela justiça como mãe do menino.
Obrigado a morar no orfanato, o filho de Candinho (Sergio Guizé) fica triste, faz greve de fome e acaba adoecendo.