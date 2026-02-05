Gerson, Gera ou Gino: Quem fica com Ingrid em Rainha da Sucata?

Francesinha tem um final surpreendente na novela; saiba como será

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

Em Rainha da Sucata, Ingrid (Andrea Beltrão) é disputada por Gerson (Gerson Brenner), Geraldo (Marcello Novaes) e Gino (Jandir Ferrari).

A disputa segue até o fim da novela, reprisada em Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Os três irmãos, que sofrem com a marcação cerrada da mãe, Dona Armênia (Aracy Balabanian), seguem disputando a atenção da francesinha até o fim da novela.

No desfecho, eles enfim concordam em dividir a namorada.

