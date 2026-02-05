Globo submete atores ao BBB 26 e causa constrangimentos ao vivo; veja as cenas

Famosos assumem não assistir ao reality show, e reações têm viralizado

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

A Globo tem “obrigado” atores a ver e até comentar cenas do BBB 26.

Convidados do Encontro ou do Mais Você para entrevistas sobre seus trabalhos, eles continuam na atração quando o reality show entra em pauta – o que tem gerado constrangimentos ao vivo nas últimas semanas.

Na terça-feira (3), Irene Ravache não escondeu a surpresa ao assistir a um barraco que rolou no confinamento, com direito a muitos palavrões.

“Isso tudo foi ao ar?”, questionou, chocada.

A atriz admitiu: “É a primeira vez que eu vejo BBB.

Eu nunca tinha visto!

Não tinha ideia do que era!”.

