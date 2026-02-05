Na chón! Saiba se Dona Armênia consegue implodir o prédio em Rainha da Sucata

Reviravolta muda tudo nos próximos capítulos da novela

Na Telinha Na Telinha -
Na chón! Saiba se Dona Armênia consegue implodir o prédio em Rainha da Sucata

Em Rainha da Sucata, Dona Armênia (Aracy Balabanian) não desiste de colocar o prédio da Sucata “na chón”.

Em cenas que vão ao ar nesta semana, ela manda desocupar o edifício para finalmente poder destruí-lo.

A sirene toca, antecedendo a implosão, mas uma reviravolta muda tudo.

Leia também

Os técnicos esperam o esvaziamento do prédio para implodi-lo enquanto um dos acionistas da Sucata mostra a Maria do Carmo que ela perdeu a aposta feita com o grupo.

A presidente da empresa então é obrigada a entregar as ações para Armênia, o que pode impedir a implosão do prédio.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.