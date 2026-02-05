Na chón! Saiba se Dona Armênia consegue implodir o prédio em Rainha da Sucata

Reviravolta muda tudo nos próximos capítulos da novela

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

Em Rainha da Sucata, Dona Armênia (Aracy Balabanian) não desiste de colocar o prédio da Sucata “na chón”.

Em cenas que vão ao ar nesta semana, ela manda desocupar o edifício para finalmente poder destruí-lo.

A sirene toca, antecedendo a implosão, mas uma reviravolta muda tudo.

Os técnicos esperam o esvaziamento do prédio para implodi-lo enquanto um dos acionistas da Sucata mostra a Maria do Carmo que ela perdeu a aposta feita com o grupo.

A presidente da empresa então é obrigada a entregar as ações para Armênia, o que pode impedir a implosão do prédio.

