NaTelinha Talk: Rita Cadillac é a entrevistada desta quinta-feira; assista
A entrevista será conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta quinta-feira (05), o NaTelinha Talk Podcast recebe Rita Cadillac.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Drika Oliveira e Helô Amighini.
Rita Cadillac ganhou notoriedade nos anos 1980 ao integrar o corpo de bailarinas do programa Cassino do Chacrinha, onde se destacou como uma das chacretes mais populares da televisão.
Com forte presença de palco e grande apelo popular, consolidou sua imagem como símbolo de sensualidade da época.