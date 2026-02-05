NaTelinha Talk: Rita Cadillac é a entrevistada desta quinta-feira; assista

A entrevista será conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini ao vivo, a partir das 19h, no YouTube

NaTelinha Talk: Rita Cadillac é a entrevistada desta quinta-feira; assista

Nesta quinta-feira (05), o NaTelinha Talk Podcast recebe Rita Cadillac.

A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Drika Oliveira e Helô Amighini.

Rita Cadillac ganhou notoriedade nos anos 1980 ao integrar o corpo de bailarinas do programa Cassino do Chacrinha, onde se destacou como uma das chacretes mais populares da televisão.

Com forte presença de palco e grande apelo popular, consolidou sua imagem como símbolo de sensualidade da época.

