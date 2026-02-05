Receita Federal: uso frequente do cartão de crédito gera alerta; saiba como evitar

Problema não é usar o cartão todos os dias, mas quando os gastos passam a não combinar com a renda declarada

Layne Brito - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O cartão de crédito faz parte da rotina do brasileiro, mas o uso frequente com faturas altas passou a acender um alerta da Receita Federal quando o padrão de consumo não é compatível com a renda declarada.

O gasto em si não é ilegal. O alerta ocorre porque o Fisco cruza informações financeiras para verificar se o que foi informado no Imposto de Renda condiz com a movimentação real.

Quando essa conta não fecha, o contribuinte pode ser chamado para prestar esclarecimentos.

Entre os principais erros que levam o cartão de crédito a entrar no radar da Receita Federal estão:

Gastar mais do que a renda declarada, mantendo faturas altas sem respaldo nos rendimentos informados.

Ter renda extra e não declarar, como bicos, freelas, vendas ou serviços informais.

Emprestar o cartão para terceiros, já que todos os gastos ficam vinculados ao CPF do titular.

Misturar gastos pessoais e profissionais, prática comum entre autônomos e pequenos empreendedores.

Pagar faturas de outras pessoas com frequência, gerando movimentações difíceis de justificar.

Não guardar comprovantes, como recibos, contratos e extratos.

Manter padrão de vida incompatível no papel, com consumo elevado e renda declarada baixa.

Falta de organização financeira, como não acompanhar faturas ou separar contas.

Para evitar problemas com a Receita Federal, o ideal é manter a renda corretamente declarada, guardar documentos que comprovem a origem do dinheiro e evitar emprestar o cartão.

Separar finanças pessoais das profissionais também ajuda a reduzir riscos.

Por fim, vale ficar atento a golpes que usam o tema para espalhar medo com falsas cobranças.

Qualquer pendência real deve ser verificada apenas pelos canais oficiais.

No fim das contas, o cartão de crédito não é o vilão. O que acende o alerta da Receita é a incoerência entre renda e gastos.

