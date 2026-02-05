Rita Cadillac abre o jogo sobre cantadas e ligações impróprias de madrugada: "Imaginário"

Artista fala sobre contatos impróprios e diferencia mensagens nas redes e telefone profissional

Na Telinha Na Telinha -
Rita Cadillac abre o jogo sobre cantadas e ligações impróprias de madrugada: "Imaginário"

Rita Cadillac afirmou, nesta quinta-feira (5), que recebe ligações de madrugada feitas por fãs que acreditam estar ligando para seu telefone pessoal.

O relato foi feito durante entrevista ao NaTelinha Talk, apresentado por Drika Oliveira e Helô Amighini.

Segundo a artista, os contatos ocorrem por meio do número profissional vinculado à sua empresa.

Leia também

Durante a conversa, Rita explicou que o telefone divulgado não é de uso pessoal, mas um canal institucional.

“Não tem cantadas pesadas no Instagram.

Tem aquela coisa de falar que quer me namorar.

Mas tem um telefone, que não é meu pessoal, é o telefone da Rita Cadillac, o RC.

Aí ligam de madrugada achando que vão conversar comigo.

Não é comigo que vão conversar, é com o Guilherme”, disse.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.