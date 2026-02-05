Rita Cadillac abre o jogo sobre cantadas e ligações impróprias de madrugada: "Imaginário"
Artista fala sobre contatos impróprios e diferencia mensagens nas redes e telefone profissional
Rita Cadillac afirmou, nesta quinta-feira (5), que recebe ligações de madrugada feitas por fãs que acreditam estar ligando para seu telefone pessoal.
O relato foi feito durante entrevista ao NaTelinha Talk, apresentado por Drika Oliveira e Helô Amighini.
Segundo a artista, os contatos ocorrem por meio do número profissional vinculado à sua empresa.
Durante a conversa, Rita explicou que o telefone divulgado não é de uso pessoal, mas um canal institucional.
“Não tem cantadas pesadas no Instagram.
Tem aquela coisa de falar que quer me namorar.
Mas tem um telefone, que não é meu pessoal, é o telefone da Rita Cadillac, o RC.
Aí ligam de madrugada achando que vão conversar comigo.
Não é comigo que vão conversar, é com o Guilherme”, disse.