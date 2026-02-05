Rita Cadillac revela por que não fala de filme adultos e abre o jogo sobre grana

Cantora faz sucesso nas plataformas de conteúdo

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

Rita Cadillac participou do NaTelinha Talk desta quinta-feira (5) e revelou o motivo de preferir não comentar sobre filmes adultos, motivo que a fez abandonar uma entrevista no fim de 2025.

De acordo com a ex-Chacrete, sua intenção é se preservar.

A veterana afirmou que sempre avisa os entrevistadores sobre suas restrições: “Isso sempre foi falado em todos os podcasts que eu já fiz na minha vida.

‘Só não gosto de falar sobre filmes adultos’.

Eu não gosto de falar, em primeiro lugar, para preservar a mim, a minha família, os meus amigos”.

