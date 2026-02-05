Rita Cadillac revela por que não fala de filmes adultos e abre o jogo sobre grana

Cantora faz sucesso nas plataformas de conteúdo

Na Telinha Na Telinha -
Rita Cadillac revela por que não fala de filmes adultos e abre o jogo sobre grana

Rita Cadillac participou do NaTelinha Talk desta quinta-feira (5) e revelou o motivo de preferir não comentar sobre filmes adultos, motivo que a fez abandonar uma entrevista no fim de 2025.

De acordo com a ex-Chacrete, sua intenção é se preservar.

A veterana afirmou que sempre avisa os entrevistadores sobre suas restrições: “Isso sempre foi falado em todos os podcasts que eu já fiz na minha vida.

Leia também

‘Só não gosto de falar sobre filmes adultos’.

Eu não gosto de falar, em primeiro lugar, para preservar a mim, a minha família, os meus amigos”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.