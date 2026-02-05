Terra Nostra: Janete pega fogo na cama com Josué e passa vergonha na manhã seguinte

Presa do lado de fora de casa, madame precisa subir até seu quarto pela sacada

Terra Nostra: Janete pega fogo na cama com Josué e passa vergonha na manhã seguinte

Em Terra Nostra, Janete (Ângela Vieira) vai pegar fogo na cama com Josué (Juan Alba) em mais uma noite de amor.

Só que a madame sofrerá as consequências dessa paixão e enfrentará uma grande vergonha na manhã seguinte.

A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.

Janete conseguirá ir até o quarto de Josué sem ser vista.

O cocheiro afirma que já não aguentava mais esperar pela amante.

Em meio à noite quente, os dois trocam juras na cama.

