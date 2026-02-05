Terra Nostra: Janete pega fogo na cama com Josué e passa vergonha na manhã seguinte
Presa do lado de fora de casa, madame precisa subir até seu quarto pela sacada
Em Terra Nostra, Janete (Ângela Vieira) vai pegar fogo na cama com Josué (Juan Alba) em mais uma noite de amor.
Só que a madame sofrerá as consequências dessa paixão e enfrentará uma grande vergonha na manhã seguinte.
A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.
Janete conseguirá ir até o quarto de Josué sem ser vista.
O cocheiro afirma que já não aguentava mais esperar pela amante.
Em meio à noite quente, os dois trocam juras na cama.