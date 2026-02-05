Três Graças expõe ruptura de Viviane, mudança de Leonardo e reação de Ferette

Confronto sobre medicamentos falsos provoca rompimento, exposição do esquema e reação interna

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, três movimentos paralelos passam a organizar a narrativa: a decepção de Viviane (Gabriela Loran), a mudança de postura de Leonardo (Pedro Novaes) e a reação de Ferette (Murilo Benício) diante da ameaça ao esquema da fundação que leva seu nome.

A crise tem início quando Viviane confronta Leonardo sobre a distribuição de medicamentos falsos pela Fundação Ferette.

A farmacêutica já tinha conhecimento de que placebos vinham sendo entregues à população da Chacrinha e atuava, ao lado de Gerluce (Sophie Charlotte) e de outras pessoas, para reduzir os danos do esquema.

A conversa com o namorado, porém, revela que ele não apenas sabia da fraude como também a acobertava.

