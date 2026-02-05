Três Graças fecha o cerco e transforma Samira em foragida

Assassinato, parto prematuro e pista encontrada com vítima levam a mandado de prisão

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

A trajetória de Samira (Fernanda Vasconcellos) em Três Graças muda de patamar a partir do avanço da investigação conduzida por Paulinho (Romulo Estrela).

Até então atuando nos bastidores, a empresária passa a ocupar o centro da narrativa ao ter seu nome ligado diretamente a um esquema de tráfico de bebês, agora investigado oficialmente pela polícia.

O cerco começa a se fechar após Raul (Paulo Mendes) revelar que Samira negociou a filha de Joélly (Alana Cabral) para quitar uma dívida com Bagdá (Xamã).

A informação chega a Jorginho (Juliano Cazarré), que decide interferir para impedir que a neta seja entregue a uma rede clandestina de adoção.

A tentativa de reação expõe ainda mais o passado da empresária.

