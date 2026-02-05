Três Graças: Ferette tenta apartar briga da mulher com amante e acaba abatido
Zenilda flagra Arminda na cama com o seu marido e voa em cima da vilã
Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) paga caro por fetiche com Ferette (Murilo Benício).
A vilã é pega no flagra por Zenilda (Andréia Horta) e apanha.
O crápula ainda tenta separar as duas, mas acaba abatido.
Desde que foi expulsa pela advogada do hospital onde o empresário estava internado que a ruiva está mordida.
Para se vingar, ela exige que o magnata transe com ela na cama que ele divide com a mãe de Leonardo (Pedro Novaes).