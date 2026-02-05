Três Graças: Ferette tenta apartar briga da mulher com amante e acaba abatido

Zenilda flagra Arminda na cama com o seu marido e voa em cima da vilã

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Ferette tenta apartar briga da mulher com amante e acaba abatido

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) paga caro por fetiche com Ferette (Murilo Benício).

A vilã é pega no flagra por Zenilda (Andréia Horta) e apanha.

O crápula ainda tenta separar as duas, mas acaba abatido.

Leia também

Desde que foi expulsa pela advogada do hospital onde o empresário estava internado que a ruiva está mordida.

Para se vingar, ela exige que o magnata transe com ela na cama que ele divide com a mãe de Leonardo (Pedro Novaes).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.