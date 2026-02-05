Três Graças: Paulinho encontra pista e fica perto de prender Samira

Cartão de clínica clandestina liga assassinato, tráfico de bebês e leva polícia ao rastro da vilã

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, a investigação conduzida por Paulinho (Romulo Estrela) avança após uma sequência de crimes que expõem um esquema de tráfico de bebês liderado por Samira (Fernanda Vasconcellos).

O ponto de virada ocorre com o assassinato de Jorginho (Juliano Cazarré) e o desaparecimento da filha recém-nascida de Joélly (Alana Cabral), fatos que passam a orientar a apuração policial.

Os acontecimentos têm início quando Raul (Paulo Mendes) revela ao sogro que Samira negociou a criança que Joélly esperava como forma de quitar dívidas dele com Bagdá (Xamã).

Diante da revelação, Jorginho decide impedir que a neta seja entregue a uma rede clandestina de adoção.

Antes disso, o jovem também entra em conflito com a traficante ao descobrir que foi adotado de forma ilegal.

