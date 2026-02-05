Três Graças: Raul ameaça denunciar Samira por tráfico e descobre que ela é a sua mãe

Playboy confronta Arminda e vilã confessa que comprou o filho quando bebê

Três Graças: Raul ameaça denunciar Samira por tráfico e descobre que ela é a sua mãe

Nos próximos capítulos de Três Graças, Raul (Paulo Mendes) ameaça denunciar Samira (Fernanda Vasconcellos) por tráfico de bebês.

Para escapar da cadeia, a vilã confessa ao playboy que é a sua mãe biológica.

Quando convenceu o namorado de Joélly (Alana Cabral) a vender a filha com a adolescente, a chef de cozinha contou que também teve um filho, e optou por entregá-lo para a “adoção” porque não tinha condições de ficar com o bebê.

