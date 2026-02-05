Três Graças: troca-troca de casal coloca maldades de Ferette e Arminda em risco

Separações, alianças improváveis e mudança de casa ameaçam segredos dos vilões

Na Telinha Na Telinha -
Em Três Graças, a reconfiguração dos relacionamentos abala a segurança de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) e coloca em risco os esquemas mantidos pelo casal.

A sequência começa quando Zenilda (Andréia Horta) descobre a traição do marido com a própria amiga e flagra os dois juntos no quarto do apartamento em que vivia com o empresário.

O confronto é imediato.

Zenilda parte para cima de Arminda, exige explicações e anuncia o fim do casamento.

Mesmo após ser pressionado a deixar o imóvel, Ferette se recusa a sair, alegando ser o proprietário.

