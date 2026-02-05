William Bonner diz que está trabalhando muito e brinca com a Globo: "Vou processar"

Jornalista deixou o Jornal Nacional para ter rotina mais tranquila

05 de fevereiro de 2026

Nesta quinta-feira (5), William Bonner brincou sobre processar a Globo ao revelar que está trabalhando muito nos últimos dias.

O jornalista, que deixou a bancada do Jornal Nacional para ter uma rotina mais tranquila, está a todo vapor na divulgação do Globo Repórter, programa que vai comandar ao lado de Sandra Annenberg.

“Vocês devem se lembrar da explicação que eu dei ao deixar o meu posto anterior de trabalho.

Eu queria trabalhar menos.

Já me disseram que o que está acontecendo nesta semana é só nesta semana, mas eu já avisei, com a transparência que eu tenho com a Globo, que eu vou processar por estelionato se continuar nesse ritmo”, disparou ele.

