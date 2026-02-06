Adeus, pneus tradicionais: nova tecnologia não fura, dura mais e dispensa o borracheiro

Chamado de “pneu sem ar”, o Uptis aparece em testes e promete acabar com furos e imprevistos na estrada, sem depender de calibragem

Gustavo de Souza - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/YouTube)

A cena é familiar: buraco na pista, impacto seco e a dúvida imediata — “furou?”. No vídeo, essa dor de cabeça vira passado com uma proposta ousada: um pneu sem ar, descrito como “à prova de furos”, que segue rodando mesmo em situações que normalmente colocariam o motorista no acostamento.

A tecnologia exibida tem nome e sobrenome: UPTIS, sigla para Unique Puncture-Proof Tire System (“sistema único de pneu à prova de furos”). Em vez de depender de pressão interna, ele aposta em um desenho completamente diferente do pneu tradicional.

E o mais provocativo é a promessa embutida na ideia: se não tem ar, não tem furo — e, na teoria, não tem mais “socorro do borracheiro” no meio do caminho.

O que é o pneu sem ar mostrado no vídeo

O vídeo apresenta o UPTIS como um conceito de pneu que elimina a câmara de ar e, com isso, o risco clássico de perfuração. Em destaque, ele aparece instalado em um carro em testes, reforçando que não se trata apenas de peça “de vitrine”.

Visualmente, o pneu chama atenção por ter uma estrutura aberta, com elementos internos flexíveis no lugar do “balão” inflado. É essa arquitetura que sustentaria o veículo, substituindo a função do ar.

A proposta é simples de entender: tirar do jogo o principal motivo de pane em pneus no dia a dia — furos e perdas de pressão.

Como ele funciona na prática e por que isso muda tudo

O vídeo intercala imagens de buracos e trechos irregulares com o carro rodando em pista, sugerindo o tipo de situação em que um pneu comum sofreria. A ideia é mostrar que, mesmo sob impacto, o conjunto continua funcionando sem “murchar”.

Outro ponto implícito na demonstração é a praticidade: sem ar, não existe a rotina de calibragem e nem o susto de acordar com o carro “arriado” por perda de pressão.

Na prática, o conceito promete reduzir o número de paradas inesperadas e transformar o pneu em algo mais previsível — especialmente para quem roda muito e vive encarando asfalto ruim.

Sustentabilidade e o futuro: por que as marcas insistem nessa ideia

Em um trecho, aparece a referência ao Movin’On Summit 2017, com a palavra “SUSTAINABLE” em destaque, conectando o tema a um discurso de futuro e sustentabilidade.

A mensagem é que essa tecnologia não conversa apenas com conforto, mas com uma nova lógica de mobilidade — mais eficiente e com menos dor de cabeça ao longo do uso.

No vídeo, a sensação final é de “próxima etapa”: se o pneu deixar de ser o ponto frágil do carro, muda o jeito como a gente encara viagens, manutenção e até pequenos imprevistos da cidade.

Assista o vídeo abaixo e saiba mais:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!