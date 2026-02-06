Adeus, sofá-cama: a tendência mais bonita e confortável que está mudando os quartos de hóspedes

Menos volume, mais conforto e uma nova lógica para ambientes pequenos

Magno Oliver - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Kenko Premium Indústria colchões)

Receber visitas em casa continua sendo um hábito valorizado, mas as mudanças no tamanho dos imóveis e no estilo de vida urbano têm impulsionado novas soluções para acomodar hóspedes com conforto.

Nesse cenário, o tradicional sofá-cama começa a perder espaço para alternativas mais eficientes, com destaque para a cama dobrável, modelo que alia funcionalidade, estética e melhor aproveitamento do ambiente.

Arquitetos e designers de interiores e ergonomia apontam que a principal vantagem da cama dobrável está na otimização do espaço.

Diferentemente do sofá-cama, que permanece volumoso mesmo quando fechado, a cama dobrável, especialmente na versão embutida na parede, desaparece completamente após o uso, liberando área útil e contribuindo para ambientes mais organizados e visualmente limpos.

O modelo embutido, amplamente utilizado em países europeus e na América do Norte, permite que o colchão fique recolhido em um painel vertical, com abertura simples e segura.

Já a versão portátil tem ganhado adeptos por não exigir obra nem instalação fixa, podendo ser deslocada conforme a necessidade. Ambas oferecem maior estabilidade e conforto do que soluções improvisadas, segundo análises do setor moveleiro.

Dados de entidades ligadas à indústria do mobiliário indicam crescimento na procura por móveis multifuncionais, impulsionado por apartamentos cada vez menores e pela busca por versatilidade.

A cama dobrável se insere nesse contexto como uma solução durável, capaz de atender hóspedes sem comprometer a rotina do morador nem a estética do ambiente.

Embora a poltrona-cama continue sendo uma opção intermediária, a cama dobrável se destaca por oferecer uma experiência de sono mais próxima à de uma cama tradicional.

Para os especialistas, a escolha ideal depende do espaço disponível, do orçamento e da frequência de uso, mas a tendência é clara: soluções compactas, discretas e confortáveis estão redefinindo os quartos de hóspedes contemporâneos.

