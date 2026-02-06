Ana Maria Braga chora no aniversário do Louro José: "Adoraria que estivesse aqui"

Tom Veiga, que completaria 53 anos nesta sexta-feira (6), ganhou homenagem na Globo

Ana Maria Braga chorou no Mais Você desta sexta-feira (6), dia em que Tom Veiga (1973-2020), intérprete do Louro José, faria 53 anos.

Emocionada, a apresentadora falou sobre a data e dedicou a edição do programa ao antigo companheiro, com quem trabalhou por mais de 20 anos.

“Normalmente no final do programa eu dou os parabéns para as pessoas que estão fazendo aniversário no dia.

Hoje eu queria dedicar esse programa para ele, que eu adoraria que estivesse aqui, o Tom Veiga”, lamentou Ana Maria Braga.

