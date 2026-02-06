Astrônomos convocam brasileiros a observar o céu no dia 8 de fevereiro

Chuva de meteoros Alfa Centaurídeos atinge o pico no dia 8 de fevereiro e pode ser observada do Brasil a olho nu.
Astrônomos convidam os brasileiros a olhar para o céu neste domingo, dia 8 de fevereiro, quando a chuva de meteoros Alfa Centaurídeos atinge o auge da atividade.

O fenômeno pode registrar até seis estrelas cadentes por hora e favorece principalmente os observadores do Hemisfério Sul, onde o Brasil se encontra.

Embora seja considerada uma chuva de intensidade moderada, a Alfa Centaurídeos desperta atenção porque ocorre em um período com condições relativamente favoráveis de observação. Por isso, especialistas recomendam aproveitar a data.

Quando acontece a chuva de meteoros Alfa Centaurídeos

A atividade da chuva começou no dia 31 de janeiro e segue até 20 de fevereiro. No entanto, o ponto máximo acontece neste domingo (8), quando a taxa de meteoros tende a aumentar.

Além disso, o melhor horário para observação ocorre após a meia-noite. Nesse período, as estrelas cadentes parecem surgir próximas à constelação de Centauro.

Como o pico acontece um dia antes da Lua entrar na fase Minguante, a luminosidade lunar deve interferir menos na visualização do céu.

Quantas estrelas cadentes podem aparecer

Durante o pico, observadores podem ver cerca de seis meteoros por hora em locais com céu escuro. Apesar disso, registros de anos anteriores mostram que a Alfa Centaurídeos já apresentou surtos inesperados.

Em algumas ocasiões, a taxa chegou a 20 ou até 30 meteoros por hora por curtos períodos. Portanto, quem acompanhar o fenômeno com atenção pode ser surpreendido.

Dicas para observar a chuva de meteoros

Não é preciso usar telescópio ou binóculo para observar a chuva de meteoros. A visualização acontece a olho nu e não oferece riscos à visão.

Para melhorar a experiência, algumas orientações ajudam bastante:

  • Prefira locais com pouca poluição luminosa, como áreas rurais ou afastadas da cidade

  • Evite olhar para telas ou luzes artificiais por cerca de 20 minutos antes da observação

  • Dê tempo para que os olhos se adaptem à escuridão

  • Observe o céu com visão ampla e em posição confortável

Dessa forma, as chances de visualizar mais estrelas cadentes aumentam.

Aplicativos podem facilitar a observação

Além das dicas práticas, aplicativos de astronomia ajudam quem não tem familiaridade com o céu.

Ferramentas como o Sky Tonight permitem localizar a constelação de Centauro e indicam a região onde os meteoros costumam aparecer.

Assim, mesmo iniciantes conseguem acompanhar o fenômeno e aproveitar o espetáculo natural.

