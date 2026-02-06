Astrônomos convocam brasileiros a observar o céu no dia 8 de fevereiro

Chuva de meteoros Alfa Centaurídeos atinge o pico neste domingo e pode render até seis estrelas cadentes por hora no Hemisfério Sul

Gabriel Yuri Souto - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Prefeitura de Anápolis/Secom)

Astrônomos convidam os brasileiros a olhar para o céu neste domingo, dia 8 de fevereiro, quando a chuva de meteoros Alfa Centaurídeos atinge o auge da atividade.

O fenômeno pode registrar até seis estrelas cadentes por hora e favorece principalmente os observadores do Hemisfério Sul, onde o Brasil se encontra.

Embora seja considerada uma chuva de intensidade moderada, a Alfa Centaurídeos desperta atenção porque ocorre em um período com condições relativamente favoráveis de observação. Por isso, especialistas recomendam aproveitar a data.

Quando acontece a chuva de meteoros Alfa Centaurídeos

A atividade da chuva começou no dia 31 de janeiro e segue até 20 de fevereiro. No entanto, o ponto máximo acontece neste domingo (8), quando a taxa de meteoros tende a aumentar.

Além disso, o melhor horário para observação ocorre após a meia-noite. Nesse período, as estrelas cadentes parecem surgir próximas à constelação de Centauro.

Como o pico acontece um dia antes da Lua entrar na fase Minguante, a luminosidade lunar deve interferir menos na visualização do céu.

Quantas estrelas cadentes podem aparecer

Durante o pico, observadores podem ver cerca de seis meteoros por hora em locais com céu escuro. Apesar disso, registros de anos anteriores mostram que a Alfa Centaurídeos já apresentou surtos inesperados.

Em algumas ocasiões, a taxa chegou a 20 ou até 30 meteoros por hora por curtos períodos. Portanto, quem acompanhar o fenômeno com atenção pode ser surpreendido.

Dicas para observar a chuva de meteoros

Não é preciso usar telescópio ou binóculo para observar a chuva de meteoros. A visualização acontece a olho nu e não oferece riscos à visão.

Para melhorar a experiência, algumas orientações ajudam bastante:

Prefira locais com pouca poluição luminosa, como áreas rurais ou afastadas da cidade

Evite olhar para telas ou luzes artificiais por cerca de 20 minutos antes da observação

Dê tempo para que os olhos se adaptem à escuridão

Observe o céu com visão ampla e em posição confortável

Dessa forma, as chances de visualizar mais estrelas cadentes aumentam.

Aplicativos podem facilitar a observação

Além das dicas práticas, aplicativos de astronomia ajudam quem não tem familiaridade com o céu.

Ferramentas como o Sky Tonight permitem localizar a constelação de Centauro e indicam a região onde os meteoros costumam aparecer.

Assim, mesmo iniciantes conseguem acompanhar o fenômeno e aproveitar o espetáculo natural.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!