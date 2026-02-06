Astrônomos convocam brasileiros a observar o céu no dia 8 de fevereiro
Chuva de meteoros Alfa Centaurídeos atinge o pico neste domingo e pode render até seis estrelas cadentes por hora no Hemisfério Sul
Astrônomos convidam os brasileiros a olhar para o céu neste domingo, dia 8 de fevereiro, quando a chuva de meteoros Alfa Centaurídeos atinge o auge da atividade.
O fenômeno pode registrar até seis estrelas cadentes por hora e favorece principalmente os observadores do Hemisfério Sul, onde o Brasil se encontra.
Embora seja considerada uma chuva de intensidade moderada, a Alfa Centaurídeos desperta atenção porque ocorre em um período com condições relativamente favoráveis de observação. Por isso, especialistas recomendam aproveitar a data.
Quando acontece a chuva de meteoros Alfa Centaurídeos
A atividade da chuva começou no dia 31 de janeiro e segue até 20 de fevereiro. No entanto, o ponto máximo acontece neste domingo (8), quando a taxa de meteoros tende a aumentar.
Além disso, o melhor horário para observação ocorre após a meia-noite. Nesse período, as estrelas cadentes parecem surgir próximas à constelação de Centauro.
Como o pico acontece um dia antes da Lua entrar na fase Minguante, a luminosidade lunar deve interferir menos na visualização do céu.
Quantas estrelas cadentes podem aparecer
Durante o pico, observadores podem ver cerca de seis meteoros por hora em locais com céu escuro. Apesar disso, registros de anos anteriores mostram que a Alfa Centaurídeos já apresentou surtos inesperados.
Em algumas ocasiões, a taxa chegou a 20 ou até 30 meteoros por hora por curtos períodos. Portanto, quem acompanhar o fenômeno com atenção pode ser surpreendido.
Dicas para observar a chuva de meteoros
Não é preciso usar telescópio ou binóculo para observar a chuva de meteoros. A visualização acontece a olho nu e não oferece riscos à visão.
Para melhorar a experiência, algumas orientações ajudam bastante:
-
Prefira locais com pouca poluição luminosa, como áreas rurais ou afastadas da cidade
-
Evite olhar para telas ou luzes artificiais por cerca de 20 minutos antes da observação
-
Dê tempo para que os olhos se adaptem à escuridão
-
Observe o céu com visão ampla e em posição confortável
Dessa forma, as chances de visualizar mais estrelas cadentes aumentam.
Aplicativos podem facilitar a observação
Além das dicas práticas, aplicativos de astronomia ajudam quem não tem familiaridade com o céu.
Ferramentas como o Sky Tonight permitem localizar a constelação de Centauro e indicam a região onde os meteoros costumam aparecer.
Assim, mesmo iniciantes conseguem acompanhar o fenômeno e aproveitar o espetáculo natural.
