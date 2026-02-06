BBB 26: Ana Paula avisa que quer enfrentar Sarah no paredão
Jornalista e aliados começaram a traçar algumas estratégias para a semana
Após Jonas Sulzbach vencer a Prova do Líder, Ana Paula Renault e seus aliados começaram a traçar estratégias para o próximo paredão do BBB 26.
O grupo cogitou alguns nomes como opção de voto, dentre os quais Alberto Cowboy – como alvo principal -, Gabriela, Edilson Capetinha, Sol Vega e Sarah Andrade.
“A gente não pode errar, né?”, disse Babu Santana, sugerindo Sol ou Gabriela como opção.
“Sarah, não?”, questionou Solange Couto, obtendo o apoio da jornalista na ideia.