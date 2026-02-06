BBB 26: Ana Paula avisa que quer enfrentar Sarah no paredão

Jornalista e aliados começaram a traçar algumas estratégias para a semana

Após Jonas Sulzbach vencer a Prova do Líder, Ana Paula Renault e seus aliados começaram a traçar estratégias para o próximo paredão do BBB 26.

O grupo cogitou alguns nomes como opção de voto, dentre os quais Alberto Cowboy – como alvo principal -, Gabriela, Edilson Capetinha, Sol Vega e Sarah Andrade.

“A gente não pode errar, né?”, disse Babu Santana, sugerindo Sol ou Gabriela como opção.

“Sarah, não?”, questionou Solange Couto, obtendo o apoio da jornalista na ideia.

