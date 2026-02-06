BBB 26: Ana Paula volta a aloprar Maxiane, que fica sem reação: "Tomou seu café em paz, coordenadora?"
Sister apenas riu e não deu uma palavra sequer ao ser confrontada pela veterana
Ana Paula Renault voltou a aloprar Maxiane no BBB 26.
Na tarde desta sexta-feira (6), a jornalista aproveitou que ambas estavam na fila do banheiro para lançar uma provocação à rival, que a indicou ao último paredão.
“Tomou seu café em paz, coordenadora?
Foi bom, né?
O horário não coincidiu, mas vou ver se amanhã te faço uma visita”, disparou a veterana, fazendo menção ao embate do dia anterior, quando Maxiane se fez de inabalável no cara a cara, na cozinha, mas correu logo em seguida para chorar no Quarto do Líder.