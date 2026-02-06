BBB 26: Ana Paula volta a aloprar Maxiane, que fica sem reação: "Tomou seu café em paz, coordenadora?"

Sister apenas riu e não deu uma palavra sequer ao ser confrontada pela veterana

BBB 26: Ana Paula volta a aloprar Maxiane, que fica sem reação: "Tomou seu café em paz, coordenadora?"

Ana Paula Renault voltou a aloprar Maxiane no BBB 26.

Na tarde desta sexta-feira (6), a jornalista aproveitou que ambas estavam na fila do banheiro para lançar uma provocação à rival, que a indicou ao último paredão.

“Tomou seu café em paz, coordenadora?

Foi bom, né?

O horário não coincidiu, mas vou ver se amanhã te faço uma visita”, disparou a veterana, fazendo menção ao embate do dia anterior, quando Maxiane se fez de inabalável no cara a cara, na cozinha, mas correu logo em seguida para chorar no Quarto do Líder.

