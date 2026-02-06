BBB 26: Babu e Jonas protagonizam discussão por causa do Raio-X: "Cambada de filha da…"
Ator e modelo divergiram após Sol Vega e Sarah Andrade passarem na frente de Solange Couto
O tempo fechou no BBB 26 na manhã desta sexta-feira (6).
Após Solange Couto reclamar que não respeitaram a “fila dos chinelos” e passaram em sua frente no Raio-X, Babu Santana e Jonas Sulzbach protagonizaram uma discussão daquelas.
“Ela [Sol Vega] falou que tem que ficar na sala, então agora vou ficar de plantão na sala.
Na hora que abrir, eu entro e f*da-se”, disparou a atriz.
“A diplomacia já acabou aqui há muito tempo”, reclamou o ator.
“Eu não sei de quem é cada chinelo.
Se eu tô aqui na sala, e a pessoa não tá aqui, eu não sabia que era da Solange, senão eu ia lá e ia falar.
Mas se tô aqui na sala e a pessoa não, aí eu vou”, explicou a ex-BBB 4.