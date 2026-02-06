BBB 26: Breno sugere "sacrificar" Ana Paula para eliminar Jonas, Sarah e Cowboy

Biólogo lançou o plano em conversa com Marcelo

A liderança de Jonas Sulzbach deflagrou uma série de articulações no BBB 26.

Em conversa com Marcelo no jardim da casa mais viajada do Brasil, Breno sugeriu que o grupo deles com Maxiane, Marciele e Jordana usassem Ana Paula Renault como “boi de piranha”.

A ideia, de acordo com o pipoca, é levar a jornalista ao “sacrifício” em possíveis paredões com a Trindade, apelido que o trio formado por Jonas, Sarah Andrade e Alberto Cowboy ganhou no confinamento.

O rapaz explicou que o plano é a única forma de eles chegarem ao Top 10 da temporada.

