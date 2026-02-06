BBB 26: Chinelo provoca treta generalizada entre Babu, Sarah, Sol, Cowboy e Ana Paula

A fila do Raio-X rendeu uma das maiores confusões de toda temporada

BBB 26: Chinelo provoca treta generalizada entre Babu, Sarah, Sol, Cowboy e Ana Paula

O pau torou no BBB 26 nesta sexta-feira (6).

Sarah Andrade foi até a cozinha para explicar o motivo de ter furado a fila do Raio-X e uma treta generalizada explodiu na casa.

A loira trocou farpas com Ana Paula Renault e Babu Santana, que também se desentendeu com Sol Vega e Alberto Cowboy.

“Falaram que deu briga o negócio do confessionário agora de manhã.

Quando aconteceu o negócio da Milena, que ela se lascou por causa das pessoas que perderam tempo ali, a gente não tinha combinado, todo mundo estava na sala…

a gente combinou que se não tivesse na sala, a gente ia passar pra última pessoa não se lascar de novo.

Porque a última pessoa que se lasca, sempre.

Então a gente tinha combinado todo mundo lá.

Falando numa boa, de verdade”, disse Sarah.

