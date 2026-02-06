BBB 26: Sarah chora após discutir com Babu: "Pior que a Ana Paula"
Sister foi consolada no quarto por Sol Vega e Gabriela
Após discutir com Babu Santana por causa da fila do Raio-X, Sarah Andrade foi chorar no quarto e acabou consolada por Sol Vega e Gabriela no BBB 26.
A veterana se desesperou com a possibilidade de ser eliminada em um paredão com “esse tipo de pessoa”.
“Se eu sair pra uma pessoa tipo Babu, realmente não era pra eu ganhar isso aqui.
Porque eu não vou reagir que nem ele reage as coisas”, disse, às lágrimas.
“A gente não pode mudar a nossa essência, porque ‘ah isso aqui é bom lá fora, eu vou causar assim pra dar certo assim’…
não.
Mas eu entendo o que você tá sentindo, eu tava sentindo também”, consolou a vendedora ambulante.