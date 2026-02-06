BBB 26: Sarah e Sol acusam Ana Paula de "contaminar" Babu e revelam medo do paredão

Sisters criticaram o jogo dos desafetos e falaram que a jornalista tem induzido o ator

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

Em conversa no quarto, Sol Vega e Sarah Andrade criticaram o jogo de Babu Santana e Ana Paula Renault e acusaram a jornalista de “contaminar” o ator, que passou a ter, segundo elas, o mesmo tipo de conduta no BBB 26.

“Quem contaminou todo mundo foi a Ana Paula.

Aí o Babu comprou a ideia da Ana Paula.

E daí, o Babu é muito mais grosseiro, incisivo, ele acha que tem razão em tudo.

Ele pega, tira os mais fracos.

Eu não gostei disso, eu não imaginava que o Babu fosse assim.

Ele pisa nos mais fracos e fica com quem ele acha que tá mais forte.

Ele fez isso comigo primeiro, depois fez isso com você, depois com a Samira.

Mas eu não vou arregar pra ninguém, não.

Vem que vem, pode vir Babu, pode vir todo mundo”, disparou Sol.

