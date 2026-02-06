BBB 26 tem mini-Sincerão com escolhas de Paredão e acusações diretas entre participantes

A Globo exibiu nesta sexta-feira (6) um mini-Sincerão no BBB 26, que colocou os participantes diante da pergunta “Quem você quer ir ao Paredão?”.

A dinâmica foi realizada ao vivo e teve como objetivo levantar escolhas e embates que serão usados na sequência do jogo, prevista para o sábado (7).

Jonas, líder da semana, não pôde indicar nomes nem ser escolhido.

Mesmo assim, participou da atividade por meio de um sorteio.

Ao pegar o nome de Solange Couto, afirmou que ela gostaria de enfrentar Gabriela no Paredão.

A resposta coincidiu com a escolha da participante, o que garantiu um ponto ao líder.

