Bia do Brás e Milton Cunha vibram com "banho pelado" no BBB 26: "Olha a cobra"
No Encontro, eles comemoram a chance de Jonas cumprir a promessa ao virar líder
Bia do Brás e Milton Cunha vibraram, no Encontro desta sexta-feira (6), com uma promessa de “banho pelado” no BBB 26.
A dupla reagiu ao fato de Jonas Sulzbach ter garantido, há dois dias, que ficaria sem roupa debaixo do chuveiro caso vencesse a prova do líder nesta semana.
Ao relembrar a promessa de Jonas, aos gritos, Bia do Brás brincou com Patrícia Poeta: “Ai, Patrícia!
Eu vou cair do sofá!
Olha a cobra!”.
A ex-BBB participa do matutino da Globo diariamente para comentar os últimos acontecimentos do BBB 26.