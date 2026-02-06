Bia do Brás e Milton Cunha vibram com "banho pelado" no BBB 26: "Olha a cobra"

No Encontro, eles comemoram a chance de Jonas cumprir a promessa ao virar líder

Bia do Brás e Milton Cunha vibram com "banho pelado" no BBB 26: "Olha a cobra"

Bia do Brás e Milton Cunha vibraram, no Encontro desta sexta-feira (6), com uma promessa de “banho pelado” no BBB 26.

A dupla reagiu ao fato de Jonas Sulzbach ter garantido, há dois dias, que ficaria sem roupa debaixo do chuveiro caso vencesse a prova do líder nesta semana.

Ao relembrar a promessa de Jonas, aos gritos, Bia do Brás brincou com Patrícia Poeta: “Ai, Patrícia!

Eu vou cair do sofá!

Olha a cobra!”.

A ex-BBB participa do matutino da Globo diariamente para comentar os últimos acontecimentos do BBB 26.

