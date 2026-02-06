Carnaval no BBB: "saidinha" acabou após informações externas e influência no jogo

Prática era comum nos primeiros anos de reality na Globo

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

Durante os primeiros anos do Big Brother Brasil, o Carnaval chegou a ser tratado como prêmio dentro do reality.

Em algumas edições, brothers ganharam o direito de deixar o confinamento para curtir a folia em ambientes reais, como a Marquês de Sapucaí e o Carnaval de Salvador.

A prática, no entanto, foi abandonada de vez após a constatação de que a experiência comprometia a essência do jogo.

A ideia surgiu ainda nas temporadas iniciais, quando o programa tinha uma dinâmica mais experimental e permissiva.

No BBB 1, participantes chegaram a desfilar em escolas de samba no Rio de Janeiro.

Em edições seguintes, a lógica se repetiu de forma pontual, sempre como uma espécie de “recompensa especial”.

