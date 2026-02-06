Coração Acelerado: Agrado descobre segredo de João Raul e termina noivado

Funcionário deixa escapar que o patrão passou a noite com Naiane e tempo fecha entre o casal

Coração Acelerado: Agrado descobre segredo de João Raul e termina noivado

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) descobre que João Raul (Filipe Bragança) passou a noite com Naiane (Isabelle Drummond) e coloca um fim em seu noivado.

A patricinha do Country aproveitou uma viagem de trabalho para ficar sozinha com o Mozão do Brasil.

Na ocasião, o casal iria gravar um clipe em sua das fazendas do seu avô, e deu um jeitinho deles ficarem presos por lá até o dia seguinte.

