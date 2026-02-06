Coração Acelerado: João Raul descobre canalhice do pai e reage: "Não perdoo"

Cantor não tem como se livrar de Ronei porque seu contrato é vitalício

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) descobre que não tem como romper seu compromisso com Ronei (Thomás Aquino) porque Walmir (Antonio Calloni) assinou um contrato vitalício quando o filho era um menino.

Antes mesmo de reencontrar Agrado (Isadora Cruz), o sertanejo já expressava sua insatisfação com o empresário.

Tanto que abandonou o Canta Centroeste, quando estava prestes a subir ao palco, depois de mais uma discussão com o crápula.

