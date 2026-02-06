Coração Acelerado: Sopa provoca confissões e Agrado se assusta com revelações de Naiane

Plano com ervas sai do controle durante gravação

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

Os próximos capítulos de Coração Acelerado passam a ter como foco a reação de Agrado (Isadora Cruz) após declarações feitas por Naiane (Isabelle Drummond) durante uma noite no rancho onde João (Filipe Bragança) está hospedado.

As falas ocorrem depois que um plano elaborado pela vilã não se concretiza da forma prevista.

Naiane chega ao local acompanhando a equipe de João para a gravação de um clipe e com o objetivo de interferir na viagem do cantor com Agrado.

Entre seus pertences, ela leva ervas com efeito de estimular confissões.

A intenção é preparar um chá e oferecê-lo a João para levá-lo a dizer que teria passado uma noite com ela, apesar de não ter havido envolvimento entre os dois.

