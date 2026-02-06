Em baixa na TV, Coração Acelerado bate recorde no Globoplay
Novela completa três semanas no ar
Coração Acelerado tem marcado cerca de 18 pontos na Grande SP, índice considerado baixo para a faixa das 19h.
No Globoplay, no entanto, há o que ser comemorado.
Trata-se da novela com maior alcance no que diz respeito às produções desse horário disponíveis na plataforma.
Em relação à antecessora, Dona de Mim, Coração Acelerado registrou aumento de 20% no consumo consolidado que inclui simulcast (ao vivo) e sob demanda (assistiram depois).
Goiás é um dos cinco estados que mais assistem à trama.