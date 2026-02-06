Em baixa na TV, Coração Acelerado bate recorde no Globoplay

Novela completa três semanas no ar

Na Telinha Na Telinha -
Em baixa na TV, Coração Acelerado bate recorde no Globoplay

Coração Acelerado tem marcado cerca de 18 pontos na Grande SP, índice considerado baixo para a faixa das 19h.

No Globoplay, no entanto, há o que ser comemorado.

Trata-se da novela com maior alcance no que diz respeito às produções desse horário disponíveis na plataforma.

Leia também

Em relação à antecessora, Dona de Mim, Coração Acelerado registrou aumento de 20% no consumo consolidado que inclui simulcast (ao vivo) e sob demanda (assistiram depois).

Goiás é um dos cinco estados que mais assistem à trama.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.