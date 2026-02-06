Êta Mundo Melhor: Candinho recebe notícia devastadora sobre Policarpo

Ausência do caipira permite ação de Sandra na fábrica

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sérgio Guizé) recebe a informação de que Policarpo passou a ser mantido em uma jaula após Sandra (Flávia Alessandra) assumir o controle de seus bens.

A situação ocorre depois que a vilã toma posse da fábrica de biscoitos e dos ativos herdados por ele.

Antes disso, Candinho é informado por Simbá (Arthur Yera) sobre o estado de Samir (Davi Malizia), que deixa de se alimentar e não interage com outras crianças desde que retorna à Casa dos Anjos.

Diante do relato, Candinho passa a concentrar seus esforços em resgatar o filho.

