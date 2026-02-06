Êta Mundo Melhor: Estela flagra vilã perto de sua filha e reage

Sandra usa Anabela como moeda de troca para evitar a prisão de Ernesto e leva uma surra

Na Telinha Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Estela flagra vilã perto de sua filha e reage

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) descobre que Anabela (Isabelly Carvalho) e filha de Ernesto (Eriberto Leão), chantageia Estela (Larissa Manoela) e leva uma surra da enfermeira.

A ex-noiva de Celso (Rainer Cadete) confirma ao almofadinha que o vilão é o pai da criança, mas faz o primo de Candinho (Sergio Guizé) jurar que não vai contar a ninguém.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.