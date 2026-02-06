Êta Mundo Melhor: Estela flagra vilã perto de sua filha e reage
Sandra usa Anabela como moeda de troca para evitar a prisão de Ernesto e leva uma surra
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) descobre que Anabela (Isabelly Carvalho) e filha de Ernesto (Eriberto Leão), chantageia Estela (Larissa Manoela) e leva uma surra da enfermeira.
A ex-noiva de Celso (Rainer Cadete) confirma ao almofadinha que o vilão é o pai da criança, mas faz o primo de Candinho (Sergio Guizé) jurar que não vai contar a ninguém.