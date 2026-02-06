Êta Mundo Melhor se torna a novela mais longa das 18h em 20 anos

No ar desde junho, a trama das seis só termina em março, após 220 capítulos

Êta Mundo Melhor terminará como a novela mais longa das 18h em 20 anos.

No ar desde 30 de junho de 2025, a trama só termina em março, quando será substituída por A Nobreza do Amor.

A previsão é que o desfecho da história de Candinho (Sérgio Guizé) seja exibido em 13 de março, totalizando 220 capítulos.

A última novela das seis a ultrapassar essa marca foi Alma Gêmea, exibida exatamente 20 anos atrás, entre junho de 2005 e março de 2026, com 227 capítulos.

Outra curiosidade é que o folhetim também era assinado por Walcyr Carrasco – no atual trabalho, ele divide a autoria com Mauro Wilson.

