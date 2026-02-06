Laís Souza estreia novo esportivo na Globo: “Desafio”
Esportivo vai ao ar após o Caldeirão
Laís Souza estreia neste sábado (7), ao lado de Daniel Pereira, o esportivo Nevou na Globo, depois do Caldeirão com Mion.
Trata-se de um programa para cobrir a Olimpíadas de inverno.
“Como toda experiência nova, bate um pouco de tensão, mas estou muito feliz”, disse ela à coluna Play, do jornal O Globo.
“É um espaço importante para me testar e, acima de tudo, para falar de esporte, que é um universo pelo qual sou apaixonada.
Poder contar essas histórias para o público brasileiro torna esse desafio ainda mais especial”, completou.