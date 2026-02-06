Laís Souza estreia novo esportivo na Globo: “Desafio”

Esportivo vai ao ar após o Caldeirão

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

Laís Souza estreia neste sábado (7), ao lado de Daniel Pereira, o esportivo Nevou na Globo, depois do Caldeirão com Mion.

Trata-se de um programa para cobrir a Olimpíadas de inverno.

“Como toda experiência nova, bate um pouco de tensão, mas estou muito feliz”, disse ela à coluna Play, do jornal O Globo.

“É um espaço importante para me testar e, acima de tudo, para falar de esporte, que é um universo pelo qual sou apaixonada.

Poder contar essas histórias para o público brasileiro torna esse desafio ainda mais especial”, completou.

