Laís Souza estreia novo esportivo na Globo: “Desafio”

Esportivo vai ao ar após o Caldeirão

Na Telinha Na Telinha -
Laís Souza estreia novo esportivo na Globo: “Desafio”

Laís Souza estreia neste sábado (7), ao lado de Daniel Pereira, o esportivo Nevou na Globo, depois do Caldeirão com Mion.

Trata-se de um programa para cobrir a Olimpíadas de inverno.

“Como toda experiência nova, bate um pouco de tensão, mas estou muito feliz”, disse ela à coluna Play, do jornal O Globo.

Leia também

“É um espaço importante para me testar e, acima de tudo, para falar de esporte, que é um universo pelo qual sou apaixonada.

Poder contar essas histórias para o público brasileiro torna esse desafio ainda mais especial”, completou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.