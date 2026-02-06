NaTelinha Talk: Enor Paiano é o entrevistado desta sexta-feira; assista
A entrevista será conduzida por Gustavo Leme, a partir das 17h, no YouTube
Nesta sexta-feira (06), o NaTelinha Talk Podcast recebe o executivo Enor Paiano.
A entrevista exclusiva será transmitida às 17h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Gustavo Leme.
Enor Paiano é jornalista formado pela PUC-SP, com MBA e mestrado pela USP e especialização em negócios pela Stanford Graduate School of Business, e construiu uma carreira sólida no mercado de mídia e publicidade digital.