Pintar fios grisalhos pode acabar com a proteção natural do cabelo, aponta pesquisa

Estudos mostram que a estrutura do cabelo grisalho cria uma barreira natural, que pode ser comprometida pelo uso frequente de tinturas

Isabella Victória - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Kampus Production)

O surgimento dos primeiros fios brancos costuma marcar uma nova fase na relação com o espelho — e, quase sempre, com a tintura.

No entanto, pesquisas recentes na área da ciência capilar indicam que o cabelo grisalho não é apenas um fio sem cor: ele carrega uma estrutura própria que atua como uma barreira natural de proteção.

Ao passar por processos químicos de coloração, essa defesa pode ser comprometida, deixando os fios mais frágeis ao longo do tempo.

O impacto da perda da melanina nos fios capilares

A perda da melanina, pigmento responsável pela cor dos cabelos, provoca mudanças que vão além da estética.

Sem ela, o fio passa por uma reorganização interna que torna a cutícula mais compacta.

Essa característica cria uma espécie de escudo contra agressões externas, como poluição, radiação solar e danos mecânicos do dia a dia.

É justamente esse “fechamento” natural que faz com que muitos fios grisalhos pareçam mais rígidos ou ásperos ao toque — mas também mais resistentes.

O impacto da tintura capilar

O problema surge quando a coloração entra em cena.

Para que o pigmento artificial se fixe, a tintura precisa abrir a cutícula do fio, rompendo essa proteção natural.

Esse processo químico altera a estrutura original do cabelo grisalho e o torna mais vulnerável a perdas importantes de nutrientes essenciais para manter brilho, força e elasticidade.

Com o uso frequente de tinturas, a fibra capilar tende a ficar mais porosa. Isso facilita o ressecamento, reduz a resistência do fio e aumenta a chance de quebra.

Os efeitos não aparecem de uma vez, mas se acumulam com o tempo, especialmente quando não há uma rotina de cuidados adequada após a coloração.

Sinais de que a proteção foi afetada

Após colorações frequentes, o cabelo pode apresentar:

Textura áspera,

Quebra constante

Aparência opaca

Esses sinais indicam que a estrutura natural do fio foi fragilizada pelo excesso de química.

Como preservar a saúde dos fios coloridos?

A chave está em fazer escolhas conscientes. Técnicas menos agressivas e intervalos maiores entre as colorações ajudam a reduzir os impactos da química sobre a estrutura do fio.

Após a tintura, o cuidado deve ser redobrado. Tratamentos que reforçam a barreira protetora do cabelo são fundamentais para devolver parte da resistência perdida.

Máscaras nutritivas ricas em óleos e proteínas e o uso de proteção térmica antes de ferramentas de calor ajudam a preservar a saúde capilar e prolongar o efeito bonito da cor.

Com informação e uma rotina adequada, é possível manter a coloração sem abrir mão da vitalidade, respeitando a natureza do cabelo e transformando a tintura em uma aliada — e não em uma ameaça — à saúde dos fios.

