Poliana Abritta revela mudanças no Fantástico e conta como lida com as críticas

“Todo mundo deve ser orgulhar de um programa que está no ar há 52 anos”, afirma a apresentadora; atração terá quadros inéditos em 2026

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

Poliana Abritta revelou as mudanças no Fantástico, que terá uma variedade de quadros inéditos em 2026, e também comentou como lida com as críticas ao programa.

A apresentadora, que segue na atração ao lado de Maju Coutinho, falou com exclusividade ao NaTelinha durante a coletiva de imprensa promovida nesta semana para anunciar as novidades do jornalismo da Globo.

“O Fantástico em 2026 está preparando quadros e séries inéditos e segundas temporadas de alguns de muito sucesso”, antecipa Poliana Abritta.

Segundo a apresentadora, o dominical seguirá pautado por temas como inovação e tecnologia, natureza, aventura, diversão e números musicais.

