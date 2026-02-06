Poliana Abritta revela mudanças no Fantástico e conta como lida com as críticas

“Todo mundo deve ser orgulhar de um programa que está no ar há 52 anos”, afirma a apresentadora; atração terá quadros inéditos em 2026

Na Telinha Na Telinha -
Poliana Abritta revela mudanças no Fantástico e conta como lida com as críticas

Poliana Abritta revelou as mudanças no Fantástico, que terá uma variedade de quadros inéditos em 2026, e também comentou como lida com as críticas ao programa.

A apresentadora, que segue na atração ao lado de Maju Coutinho, falou com exclusividade ao NaTelinha durante a coletiva de imprensa promovida nesta semana para anunciar as novidades do jornalismo da Globo.

“O Fantástico em 2026 está preparando quadros e séries inéditos e segundas temporadas de alguns de muito sucesso”, antecipa Poliana Abritta.

Leia também

Segundo a apresentadora, o dominical seguirá pautado por temas como inovação e tecnologia, natureza, aventura, diversão e números musicais.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.