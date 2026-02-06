Qual o segredo de Josué em Terra Nostra? Saiba o que o amante de Janete esconde

Cocheiro se infiltrou na casa da vilã para se vingar

Qual o segredo de Josué em Terra Nostra? Saiba o que o amante de Janete esconde

Josué (Juan Alba) esconde um grande segredo em Terra Nostra.

A verdade sobre o amante de Janete (Ângela Vieira) é revelada nos próximos capítulos da novela, que está sendo reprisada em Edição Especial, nas tardes da Globo.

Josué é filho de um homem que foi arruinado e levado ao suicídio após o pai de Janete roubá-lo em um jogo de cartas.

Por isso, o rapaz se infiltrou como cocheiro na casa da vilã, na intenção de se vingar pela morte do pai.

